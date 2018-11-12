ناطق أنصار الله: تحالف العدوان لم يعد بحاجة مرتزقة وساسة الفنادق

وقال عبد السلام في تغريدة علي حسابه في تويتر:' تحالف العدوان لم يعد بحاجة لمرتزقة جدد ساسة أو إعلاميين أو غير ذلك فقد امتلأت فنادقها بهم وضاقت ذرعا، وباتت تري في الموجودين عبئا طالت بهم المدة وتراكمت عليهم النفقة، ولا تحتاج عبء إضافي، هي تريد فقط مرتزقة يقاتلون معها غير ذلك لن تراهم سوي خونه وعملاء لاحاجة لهم'.

وأضاف' من يقفون ضد العدوان ويصمدون في مواجهته هم الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني وليس أنصار الله لوحدهم'.

ولفت إلي أن 'مواجهة الغزاة هي من صميم ثقافة الشعب وأصالة تاريخه ولسنا إلا جزءا من هذا الوطن الكبير والشعب العظيم'.

وكان وزير الإعلام السابق جابر عقب فراره إلي الرياض حظي باستقبال مهين تمثل في قذفه بحذاء في أول ظهور له لإعلان انضمامه للعدوان في مؤتمر عقد في الرياض صباح الأحد.

انتهي ** 1837

