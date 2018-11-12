الوفد البرلماني السوري يصل إلي طهران للقاء مسؤولين إيرانيين

ويترأس الوفد السوري المكون من 15 عضوا، محمد حسين راغب الحسين، هو نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية .

ومن المقرر أن يجتمع الوفد اليوم مع أحمد سالك، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية .

كما سيلتقي أعضاء الوفد، عصر اليوم، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية فرهاد دج بسند.

أعضاء البرلمان السوري سيجتمعون غدا مع رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني و نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان كمال دهقاني فيروزآبادي، و المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي المدير العام للشؤون الدولية في البرلمان حسين امير عبداللهيان.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني السوري غداً مع علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية ، كما سيزور أيضاً يوم الأربعاء بيت الإمام الخميني (رض) في منطقة جماران شمال طهران والمجموعة الثقافية والتاريخية لسعد أباد.

كما سيلتقي أعضاء الوفد مع وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا منصور غلامي ونائب وزير الطرق وبناء المدن أمير أميني ورئيس المجموعة الاقتصادية لإيران وسوريا.

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