الإلتئام بين ايران وكردستان منعدم النظير

والتقي القنصل الايراني العام لدي أربيل 'مرتضي عبادي' بعلي حسين عضو مجلس القيادة ومسؤول العلاقات الداخلية في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في مكتب الحزب وتبادل الجانبان خلال إجتماعهما الحديث حول مستجدات المنطقة والعراق والإقليم.

وقال علي حسين خلال اللقاء: إنّ الصداقة العريقة بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار خاصة ايران تحظي بأهمية بالغة مشيراً الي التأثير الذي تتركه الحالة الاقتصادية الايرانية علي الاقليم.

ولفت عبادي الي الأواصر والعلاقات التاريخية الثنائية وضرورة تعزيزها معلناً عن إزدياد الخدمات التي تقدمها القنصلية وإرتفاع عدد التأشيرات التي اصدرتها القنصلية خلال الأشهر الأخيرة.

وشدّد القنصل الايراني لدي أربيل علي عدم وجود تأثير جاد للحظر الامريكي المتفرّد والظالم المفروض ضد اقتصاد البلاد وقال: إننا إعتدنا علي تصرفات الامريكيين لأننا طالما واجهنا مثل هذا السلوك المرفق بالحظر منذ 40 سنة.

انتهي** ع ج**1837

