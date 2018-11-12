100 مراسل ومصور يغطي مؤتمر السياحة العالمية

همدان / 12 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قالت رئيسة لجنة الإعلام في مؤتمر السياحة العالمية، إن 9 شبكات تلفزيونية و 100 من الصحفيين والمصورين الدوليين والمحليين سيغطون المنتدي العالمي للسياحة الأربعين (UNWTO) في همدان (غرب ايران).

واضافت مريم مقدم في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (IRNA) اليوم الاثنين، إن منتدي السياحة العالمي يعد حدثا دوليا مهما له أهمية خاصة في مجال السياحة، ويجب أن تكون معلوماته دقيقة ومفيدة.
ونوهت الي أن محافظة همدان كانت دائما ناجحة في مجال الثقافة ، قائلة إن وسائل الإعلام في المحافظة ستغطي هذا الاجتماع بأقصي جهد .
واعلنت بان صحفيين ومصورين من داخل وخارج المحافظة متواجدين لتغطية أعمال المؤتمر.
واضافت: بالنسبة لجميع الصحفيين والمصورين المحليين والأجانب، تم إصدار بطاقة خاصة لتغطية هذا الاجتماع بسهولة.
وقالت مسؤولة لجنة الاعلام التابعة للقمة العالمية للسياحة، أن 9 شبكات تلفزيونية نشطة أيضا لتغطية أعمال المؤتمر، كما إن هناك بعض الشبكات الإذاعية ستغطي القمة العالمية الأربعين للسياحة.
وتحتضن همدان التي اختيرت عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2018، منتدي السياحة العالمي الأربعين، الذي يحضره 80 عضوا من 30 دولة ، من 12 الي 15 نوفمبر الحالي.
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الاجتماع العالمي للسياحة

همدان

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100 مراسل ومصور يغطي مؤتمر السياحة العالمية

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