قتل خاشقجي هو نتيجة لسياسات واشنطن تجاه الرياض

وصرح 'ليو جونغ شي' في مقابلة مع إرنا اليوم السبت إن مقتل جمال خاشقجي، وهو صحفي معارض لنظام آل سعود، كانت له اصداء سيئة في العالم حيث تأثرت علاقات السعودية مع دول العالم الأخري، حتي مع امريكا التي هي أكبر داعم لها .

وأضاف : علي الرغم من دعم امريكا للسعودية، فإن العلاقات بين البلدين، السعودية وامريكا، وحتي السعودية وعدد من الدول الأخري، قد تعرضت لتحديات منذ هذا الحدث الشنيع.

وقال الخبير الصيني في قضايا الشرق الأوسط، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بامبيو، سرعان ما توجه الي السعودية بعد هذا الحادث ليعلن مرة اخري دعم امريكا للسعودية ، لكن من غير المرجح أن يتغلب علي الآثار السلبية للحادث.

وأشار 'ليو' إن امريكا تحرص وبشدة، وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وبالضغط علي بعض دول الشرق الأوسط، إلي إبقاء المنطقة متوترة ، مؤكدا ان الهدف هو جعل صناع القرار السعوديين وبعض الدول الأخري تابعة لأمريكا .

وقال الخبير الصيني، إن قتل خاشقجي، ليس الجريمة السعودية الوحيدة بمساعدة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لكنهم ارتكبوا العديد من الجرائم في الشرق الأوسط بدعم من السعودية، بما في ذلك المأساة اليمنية.

وصرح 'ليو' إن سياسات الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما أضعفت تدريجيا السعودية في منطقة الشرق الأوسط ولم يكن لها علاقة كبيرة بقضايا المنطقة ، وفي الواقع ، تم التخلي عنها، ولكن علي عكس ذلك الوقت، يسعي الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب مرة أخري الي اعطاء الرياض دورا جديدا في الاستراتيجية الجديدة.

يذكر إن النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت أن 'جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبني القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا'.

وقالت النيابة التركية في بيان، إن 'جثة المقتول جمال خاشقجي جري التخلص منها عبر تقطيعها'.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه 'شجار'، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن 'فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم'.

انتهي** 2344

