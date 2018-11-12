مصرع مواطنين باكستانيين في محاولة لدخول إيران

وكتبت الصحف الباكستانية صباح اليوم (الإثنين)، إن مواطنين باكستانيين كانا يحاولان الدخول إلي إيران بطريقة غير شرعية عبر حدود ' بنجغور' في اقليم بلوجستان، قتلا بالرصاص من قبل حرس الحدود الإيرانيين، فيما أصيب أربعة آخرين خلال إطلاق النار .

وذكرت شبكة 'جيو نيوز' الإخبارية الباكستانية هذا الصباح في خبر آخر، أن 38 مواطنا باكستانيا اعتقلوا بجرم الدخول غير الشرعي الي ايران عند معبر 'ميرجاوه' ، وتم تسليمهم من قبل سلطات الحدود الإيرانية للمسؤولين الباكستانيين.

إن الهجرة غير القانونية للمواطنين الباكستانيين إلي إيران، وهي ليست قضية جديدة، كانت دائماً سبباً في خلق مشاكل لكلا البلدين، وفي بعض الأحيان أدت هذه الهجرة من الطرق الخطرة والوسائل غير الآمنة إلي خسارة أرواحهم.

في كل عام ، يقوم حرس الحدود الإيرانيين باعتقال عدد كبير من المواطنين الباكستانيين الذين يحاولون دخول إيران بصورة غير شرعية و عادة ما يتم استرجاعهم إلي بلدهم. يحدث هذا الحدث كل شهر تقريبا وأحيانا عدة مرات في الشهر.

بعد وصولهم إلي إيران، يحاول هؤلاء المهاجرون عادة الوصول إلي الحدود التركية والذهاب إلي أوروبا من خلال الدخول غير القانوني إلي تركيا ثم إلي اليونان ، ولكن في معظم الحالات يجري اعتقالهم علي أراضي إيران أو تركيا من قبل حرس الحدود والشرطة .

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