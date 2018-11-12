حادث انبوب الغاز في جنوب البلاد نجم عن تسرب وليس انفجار

وقال حمدالله عربلو في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الاحد، ان الحادث وقع حين القيام بعملية التصليح علي خط انبوب الغاز ومعالجة التسرب في احدي حنفيات الخط.

واضاف، انه اثر الخروج المفاجئ للغاز من نقطة التصليح توفي احد الفنيين الذين كانوا يقومون بعملية التصليح فيما اصيب اثنان اخران منهم.

وقال عربلو انه وبعد توفير شروط الامان والسلامة اللازمة استؤنفت عملية التصليح وعاد تدفق الغاز في الخط بصورة طبيعية كما كان عليه سابقا.

وتقع مدينة كازرون علي بعد 120 كم الي الغرب من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

انتهي ** 2342

