تتويج ايران ببطولة العالم لكمال الاجسام

وحاز المنتخب الوطني الايراني 8 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية وعنواني بطل الابطال.

ويوم امس الاحد حاز اللاعبون الإيرانيون 2 ذهبية و 1 فضية في فئة الكلاسيك و 1 ذهبية و 1 برونزية في فئة الفيزيك و 5 ذهبية و 1 برونزية في فئة كمال الاجسام ومركز رابع وعنواني بطل الابطال (اورالي).

وتقلد الذهبية كل من مجتبي زارع في وزن 85 كغم وزين العابدين محمدي في وزن 90 كغم ومرتضي شفيعي في وزن 95 كغم وعلي أكبر نيكبخت في وزن 100 كغم ومرتضي روشن في وزن فوق 100 كغم.

كما حصل روح الله شكرزادة علي البرونزية في وزن 75 كغم لهذه المنافسات فيما حل حسن آل بوعلي في المركز الرابع.

وحصد آرمان بشيري الذهبية في فئة الفيزيك الاخيرة من حيث الطول وحصل فريد شير محمد زادة علي البرونزية في فئة الفيزيك ايضا.

ويوم السبت حصل كل من وحيد بادبي وفرشاد ولي بور علي الذهبية في فئة كلاسيك، وحازا لقب بطل الابطال فيما نال علي مجتهدي الميدالية الفضية.

وكانت هذه البطولة قد انطلقت في مدينة بنيدروم بإسبانيا منذ اول أمس السبت.

وبعد ايران جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني والعراق في المركز الثالث.

انتهي ** 2342

