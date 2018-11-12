مسؤول ایرانی: ندعم تطویر العلاقات الاعلامیة مع تونس

طهران / 12 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد مساعد وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی الایرانی للشؤون الصحفیة محمد سلطانی فر دعم الوزارة لتطویر العلاقات الاعلامیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتونس.

وخلال استقباله مدیر عام وكالة الانباء التونسیة الرسمیة لطفی العرفاوی فی طهران الاحد، قال سلطانی فر، ان علاقات جیدة تربط ایران وتونس فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة وینبغی تعمیم هذه العلاقات الجیدة فی المجال الاعلامی ایضا.
واشار مساعد وزیر الثقافة والارشاد الاسلامی الي وسائل الاعلام الاجنبیة التی لها مكاتب فی ایران وقال، ان الصحافة او حتي القنوات الاذاعیة والتلفزیونیة التونسیة لو اردت ان تكون لها مكاتب فی ایران فان هذه الوزارة ستقدم الدعم اللازم لها.
واضاف، هنالك فی ایران 6 الاف وسیلة اعلامیة مكتوبة و 3 الاف وسیلة اعلامیة فی الاجواء الافتراضیة مرخصة لها و 170 مكتبا لوسائل الاعلام الاجنبیة.
من جانبه اعرب مدیر عام وكالة الانباء التونسیة (تاب) عن امله بان تتمكن 'ارنا' و'تاب' من التعاون معا فی المجالات الثلاثة وهی دعم مراسلی احداهما الاخري وتبادل الوفود الاعلامیة وتنظیم الدورات التدریبیة.
واعرب عن اعتقاده بان العلاقات الثقافیة والسیاحیة تمهد الطریق للتنمیة الشاملة للعلاقات بین البلدین.
ویزور العرفاوی طهران تلبیة لدعوة من وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' لتبادل وجهات النظر مع مدرائها.
وكان مدیر عام وكالة الانباء التونسیة قد زار عصر الاحد مؤسسة ایران الثقافیة –الصحفیة.
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مسؤول ایرانی: ندعم تطویر العلاقات الاعلامیة مع تونس

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