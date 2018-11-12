روحانی: مساعدة منكوبی زلزال كرمانشاه كانت عملا وطنیا

وفی حدیثه خلال اجتماع الحكومة امس الاحد قال الرئیس روحانی فی الذكري السنویة الاولي لزلزال كرمانشاه، ان الجهد المبذول فی اطار الاغاثة والانقاذ بعد الزلزال مباشرة كان عملا عظیما وكبیرا.

واضاف، ان جمیع الجرحي نقلوا الي مستشفیات كرمانشاه والمدن المجاورة وتم خلال فترة حضورنا هنالك انجاز 300 عملیة جراحیة فی مستشفي كرمانشاه فقط وهو ما یعد عملا عظیما جدا من نوعه، حتي ان احد الاطباء قد اغمی علیه من شدة التعب والاعیاء لمواصلته معالجة الجرحي لفترة 48 ساعة بلا انقطاع.

كما اعتبر التنسیق والتعاون بانه كان منقطع النظیر بین مختلف الاجهزة والوزارات والمؤسسات ومنها التنفیذیة والقوات المسلحة من جیش وحرس ثوری وتعبئة، منوها الي المساعدات والدعم الذی التی تم تقدیمه للمنكوبین من قبل مختلف الاجهزة والمواطنین.

ولفت الي ان نحو 100 الف وحدة سكنیة قد دمرت او تضررت او هی بحاجة الي ترمیم وقال، ان عملیة اعادة اعمار اكثر من 70 الف وحدة سكنیة قد انجزت لغایة الان وهو ما یعد عملا عظیما.

واوضح بان الحكومة انفقت لغایة الان 10 الاف و 800 ملیار تومان لاعادة اعمار المناطق المنكوبة بالزلزال فی كرمانشاه ومنها البنیة التحتیة، من ضمنه 1500 ملیار تومان كمساعدات دون مقابل.

یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة علي مقیاس ریختر ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ایران یوم 12 تشرین الثانی عام 2017 ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین.

كما ادي الزلزال الي تدمیر نحو 100 الف وحدة سكنیة بصورة كلیة او جزئیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة.

وكانت قوة الزلزال بحیث شعر بها سكان مناطق واسعة من ایران والدول المجاورة ایضا ومنها العراق وسوریا وتركیا والكویت وجمهوریة اذربیجان وارمینیا وجورجیا.

انتهي ** 2342

