قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

طهران / 11 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- اعلن المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی بان لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة، والموضوع یعود الي اعوام خلت.

وقال قاسمی فی تصریح للصحفیین الیوم الاحد فی الرد علي ما ورد علي لسان المتحدث باسم السلطة القضائیة حجة الاسلام غلام حسین محسنی اجئی فی مؤتمره الصحفی بان الحكم بالسجن 10 اعوام صدر بحق احد موظفی الخارجیة بعد ادانته بقضیة امنیة: ان هذا النبأ لیس موضوعا جدیدا حیث ان الشخص المشار الیه اعتقل قبل 3 اعوام وصدر الحكم بحقه قبل عامین وفی العام ذاته حظی بتخفیف فی الحكم فی بعض العقوبات فی محكمة الاستئناف.
واضاف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، ان الشخص المشار الیه یقضی الان فترة عقوبة سجنه.
واكد قاسمی قائلا، ان وزارة الخارجیة حظیت دوما علي مدي الاعوام الاربعین الماضیة بسجل لامع فی مجال الكوادر البشریة المتخصصة والملتزمة.
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قاسمی: لا جدید فی نبأ اعتقال احد موظفی وزارة الخارجیة

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