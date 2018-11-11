الملحق التجاري الايراني: المشاركة الايرانية الاكبر في معرض بغداد الدولي

وقال الملحق التجاري الإيراني في العراق 'ناصر بهزاد' ان الجناح الايراني في معرض بغداد الدولي يعرض انواع المواد الغذائية والمواد الانشائية والسجاد والزعفران والمعدات والصلب وحديد التسليح ومعدات السيارات والأنابيب والمنتجات البلاستيكية والزراعية وقطع الغيار والخدمات التقنية والهندسية .

وقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي بغداد 'إيرج مسجدي' أمس (السبت) بافتتاح الجناح الإيراني في مراسم حضرها ممثلون عن الشركات الإيرانية والأجنبية.

وأضاف ناصر بهزاد أن 18 دولة شاركت في معرض هذا العام بما فيها إيران والعراق وسوريا وباكستان واليابان والأردن وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وفلسطين وكوريا الجنوبية وتايوان وهنغاريا وأوكرانيا وإسبانيا والهند وتونس، فيما جاءت إيران في مقدمة الدول من حيث حجم المشاركة حيث شهدت مشاركة الشركات الإيرانية زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالعام الماضي.

هذا وقد انطلقت صباح أمس (السبت) اعمال معرض بغداد الدولي في نسخته الـ45 بحضور رئيس الوزراء العراقي 'عادل عبد المهدي' والسفير الإيراني في بغداد 'ايرج مسجدي' وبمشاركة ملحوظة للشركات الإيرانية والأجنبية.

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