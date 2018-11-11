الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: `كرم الضيافة` ما يميز ايران في العالم

وثمن 'زوراب بلوليكاشويلي' في المؤتمرالصحفي الذي عقد علي هامش المؤتمر العالمي الاربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية، ثمن ادراج السياحة علي سلم اولويات الحكومة الإيرانية

قائلا أن إيران بلد جاذب للسياح وان زيارتنا لها تأتي لبحث سبل تنشيط السياحة فيها.

وتابع زوراب: 'إن مشاركة 27 دولة في اجتماع همدان يدل علي إمكانية اطلاق 27 مشروعا سياحيا مع هذه الدول.

بدوره قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران 'علي اصغر مونسان' في المؤتمر الصحفي أنه لدينا ضيوف من 27 دولة ما من شأنه ان يساهم في تطوير السياحة في بلدنا.

واوضح مونسان أن إيران من بين البلدان العشرة الأوائل ذات الإمكانيات السياحية الفريدة لما لديها من معالم اثرية وطبيعية وثقافية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي الاربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية سيعقد في الفترة من 12نوفمبر/تشرين الثاني إلي 14 نوفمبر في همدان بمشاركة 27 دولة.

انتهي**ح ح**س.ر

