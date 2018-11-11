الادميرال خانزادي: القوة البحرية الايرانية لها كلمة الفصل في المنطقة

نيودلهي/ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر-قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية ان القوة البحرية لها كلمة الفصل في المنطقة من حيث مدي تاثيرها ومالديها من طاقة بشرية مبدعة .

وتطرق الادميرال خانزادي الذي يزور الهند للمشاركة في مراسم الذكري السنوية العاشرة لتأسيس منتدي القوات البحرية لدول المحيط الهادئ (IONS) ، تطرق خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في الهند الي مسار تشكيل IONS .
واشار الي اهمية الحصول علي احدث انواع العلوم والتقنيات والاستفادة من التجارب البحرية للدول الصديقة مؤكدا علي اهمية ايفاد الطلبة الي دول كباكستان والهند وعمان والصين.
وقال ان ايران بفضل الثورة الاسلامية استطاعت ان تؤمن كل ماتحتاج اليه من تجهيزات دفاعية بنفسها مشيرا الي تأكيد سماحة القائد علي ضرورة التصدي للاستكبار ومايقوم به في المحيطات.
انتهي**س.ر



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الادميرال خانزادي: القوة البحرية الايرانية لها كلمة الفصل في المنطقة

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