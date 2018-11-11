الطاقة الانتاجية للمحطات الحرارية تزداد نحو 240 ميغاواطا

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الأحد بمناسبة تدشين وحدات بهبهان وماكو البخارية قال خباز بيشة ان الوحدة البخارية لمحطة بهبهان تبلغ طاقتها 160 ميغاواطا وسيتم تدشينها غدا بحضور عدد من المسؤولين.

وتابع بالقول، بعد تدشين وحدة بهبهان البخارية ستبلغ الطاقة الانتاجة لهذه المحطة 429 ميغاواطا وسيتم رفع الكفاءة الانتاجية فيها من 34 بالمئة الي 49.5 بالمئة.

وأردف، ان تكلفة المحطة بلغت 290 مليون يورو، تم توفير 230 مليون يورو منها من قبل صندوق إحتياطي العملة الأجنبية فيما تم توفير ماتبقي منها من إستثمارات القطاع الخاص.

إنتهي**أ م د**

