يوم ذهبي لإيران في بطولة العالم لكمال الأجسام

طهران/11 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- حصد ممثلو إيران خمس ميداليات ذهبية خلال اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وحاز اليوم الأحد علي هذه الميداليات الذهبية، الرياضيون الإيرانيون 'مجتبي زارع' للوزن تحت 85 كلغم و'زين العابدين محمدي' للوزن 90 كلغم و'مرتضي شفيعي' للوزن 95 كلغم و'علي أكبر نيكبخت' للوزن 100 كلغم و'مرتضي روشن' للوزن فوق 100 كلغم.
كما حصل 'روح الله شكرزادة' علي البرونزية ليقف في المركز الثالث للوزن 75 كلغم لهذه المنافسات فيما حاز 'حسن آل بوعلي' علي المركز الرابع.
وحاز أمس السبت الرياضيان الإيرانيان 'وحيد بادبي' و'فرشاد ولي بور' علي ذهبيتين أخريين في إطار المنافسات ذاتها.
علما بأن هذه البطولة انطلقت في إسبانيا منذ أمس السبت.
إنتهي**أ م د**س.ر



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يوم ذهبي لإيران في بطولة العالم لكمال الأجسام

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