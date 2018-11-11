قائد قوات حرس الحدود:إيران وتركيا تتمتعان بعلاقات حدودية إيجابية وشاملة

وأضاف رضائي اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا انه بناء علي الإتفاق المبرم بين وزيري داخلية إيران وتركيا، تم تحديد مجموعة من الأهداف فيما يخص تعزيز العلاقات بين قادة حرس الحدود الإيرانية وقوات الدرك التركية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين حراس حدود البلدين.

وأضاف قائد قوي حرس الحدود في إيران، ان قادة حرس الحدود في إيران وتركيا توصلوا خلال اجتماعهم الأول الذي انعقد في وقت سابق في طهران، الي اتفاقات جيدة في العديد من المجالات تلتها اجراءات عملية فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومكافحة تهريب الأسلحة والسلع والبشر والمخدرات والمواد الأولية لإنتاج المخدرات.

وقال انه تم خلال زيارته الحالية الي أنقرة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من قائد قوات الدرك التركية، مناقشة مذكرات التفاهم المبرمة سابقا بين الجانبين في المجالات الحدودية وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الحدودي بين إيران وتركيا.

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