ايران تصدر اكثر من 387 مليون دولار من السلع الي العراق عبر منفذ مهران

واضاف شريفي اليوم الاحد في حديث للمراسلين ان هذا الحجم من السلع والبضائع المصدرة يشهد نموا بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الايراني الماضي.

انتهي**2018**س.ر

