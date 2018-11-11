ايران تصدر اكثر من 387 مليون دولار من السلع الي العراق عبر منفذ مهران

ايلام/11 تشرين الثاني/نوفمبر- قال مساعد الشوون التجارية وتطوير التجارة في الدائرة العامة للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة ايلام غربي البلاد سعيد شريفي انه تم تصدير 387 مليونا و258 الفا و661 دولارا من السلع والبضائع من هذه المحافظة الي العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الايراني الحالي الذي بدا في 21آذار/مارس الماضي.

واضاف شريفي اليوم الاحد في حديث للمراسلين ان هذا الحجم من السلع والبضائع المصدرة يشهد نموا بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الايراني الماضي.
انتهي**2018**س.ر



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ايران تصدر اكثر من 387 مليون دولار من السلع الي العراق عبر منفذ مهران

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