وزير الخارجية الالماني السابق يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وبرلين

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جمع اليوم الاحد المسؤول الالماني والوفد المرافق بوزير الطاقة الايراني 'رضا اردكانيان'.

واعرب غابريل عن امله بان تشكل زيارته الحالية لطهران نقلة نوعية في سياق تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار الي انه رغم كافة العقبات التي تعيق مسار العلاقات الثنائية، لكن البلدين يحرصان علي مواصلة التعاون المشترك.

واكد وزير الخارجية الالماني السابق، خلال اللقاء، انه سيتابع بصورة عاجلة موضوع عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والمانيا.

الي ذلك، وصف وزير الطاقة الايراني لقاءه بالمسؤول الالماني في ضوء الظروف الراهنة، بانه يحمل رسالة ايجابية من جانب المانيا للحفاظ علي طاقات التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ كما يعطي اشارة واضحة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء ولاسيما الطاقات المتجددة والمياه بين البلدين.

علما ان وزير الخارجية الالماني السابق والوفد الاقتصادي الذي يضم عددا من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا البلد، يجري حاليا زيارة الي طهران؛ وقد التقي خلالها بوزير الخارجية محمد جواد ظريف و وزير الطاقة رضا اردكانيان بصفته المسؤول الايراني للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والمانيا.

انتهي ** ح ع

