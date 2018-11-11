وفد تجاري وتقني ايراني يزور جنوب افريقيا

طهران/11 تشرين الثاني/نوفمبر- سيقوم مركز العلاقات الدولية للعلم والتكنوجيا في دائرة الشوون العلمية والتقنية بمكتب رئاسة الجمهورية بايفاد وفد تجاري وتقني يضم ممثلين عن الشركات الايرانية الناشطة في مجال علم المعرفة والتقنيات الي جنوب افريقيا.

وستعقد الشركات الايرانية خلال هذه الزيارة جلسات مشتركة مع نظيراتها في جنوب افريقيا كما ستشارك في اجتماع علم جنوب افريقيا وستقوم بزيارات صناعية وتجارية في هذا البلد.
وستقام هذه الفعاليات من 10 الي 13 من شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل بمشاركة مساعد رئيس الجمهورية في الشوون العلمية والتقنية سورنا ستاري.
وسيزور ستاري جنوب افريقيا بدعوة من وزير العلوم والتكنوجيا في هذا البلد للمشاركة في اجتماع 'علم جنوب افريقيا' واجراء مباحثات ثنائية كما سيشارك في الجلسات التجاريه المشتركه بين الشركات الايرانيه ونظيراتها في جنوب افريقيا.
انتهي**2018**س.ر



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وفد تجاري وتقني

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وفد تجاري وتقني ايراني يزور جنوب افريقيا

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