الاميرال خانزادي : الجيش الايراني مصدر أمل لجيوش الدول المنادية بالحرية

جاء ذلك في تصريح ادلي به الاميرال خانزادي اليوم الاحد لمراسل 'ارنا' في نيودلهي؛ وذلك علي هامش زيارته الحالية والوفد البحري المرافق الي العاصمة الهندية بهدف المشاركة في الملتقي العاشر للقوات البحرية التابعة للدول المطلة علي المحيط الهندي (IONS).

ونوه قائد سلاح البحر لدي الجيش الي ضرورة اغتنمام مشاركة الوفد البحري الايراني في هذا الملتقي لاثبات حقيقة ان ارساء الامن في المنطقة لا يستدعي تواجد اية قوة خارجية.

وقال الاميرال خانزادي ان المحيط الهندي يحظي باهمية كبيرة من الجانب الامني والاقتصادي وشؤون الطاقة؛ محذرا من تزايد عمليات القرصنة البحرية خلال الاعوام الاخيرة في هذه المنطقة ولاسيما مضيقي باب المندب ومالاكا.

واردف، ان الوضع الحالي في منطقة مضيق مالاكا شهد تحسّنا وتم حل جانب كبير من المشاكل هناك وذلك في ضوء تظافر الجهود بين الدول المطلة عليه بما فيها اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وسريلانكا؛ لكن المعضلة لاتزال قائمة في القسم الغربي من المحيط الهندي اي منطقة خليج عدن ومضيق باب المندب وبعض المناطق في البحر الاحمر.

وفي معرض الاشارة الي ملتقي القوات البحرية للدول المطلة علي المحيط الهندي، قال ان الجمهورية الاسلامية بادرت الي المشاركة في هذا الحدث منذ العام 2012 وهي حاليا تتولي رئاسته الدورية علي مدي عامين.

وقال القائد البحري الايراني انه سيتلقي غدا (الاثنين) في ميناء كوجين جنوبي الهند بقائد القوة البحرية الهندية؛ كما انه سيكون اول من يلقي كلمته خلال مراسم افتتاح هذا الحدث.

ولفت الاميرال خانزادي الي ان ملتقي القوات البحرية للدول المطلة علي المحيط الهندي يشكل فرصة مواتية للنهوض بمستوي التعاون بين بحرية الجيش الايراني مع نظيراتها الاقليمية.

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