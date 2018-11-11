هاشمي: إيران من ضحايا الأنباء المزيفة

وأضاف هاشمي اليوم الأحد، في مائدة تخصصية مستديرة عقدت في اطار الإجتماع الثاني لـ'محو الامية الاعلامية ' تحت عنوان 'تجربة الإعلام الأجنبي في إيران' قائلا؛ 'هناك الكثير من الأنباء والمعلومات المغلوطة حول إيران تتداولها بعض وسائل الاعلام الدولية.

وأردف، ان النهوض بمستوي الإعلام ضروري للنهوض بالوعي الإعلامي وقدرة التقييم لدي وسائل الإعلام مؤكدا علي تعزيز هذا التوجه في المجتمع الإيراني.

علما بأن هذا إلاجتماع عقد بهدف تبيين دور ومكانة الأسرة في عصر المعلومات والمجتمع الشبكي حيث تم خلاله تسليط الضوء علي التوجهات التعليمية والمعرفية والتربوية.

و بدأ أالاجتماع عماله في ال10 من نوفمبر- تشرين الثاني ليستمر حتي يوم غد الإثنين في طهران.

إنتهي**أ م د**س.ر

