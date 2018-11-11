مصدر مسؤول : المطارات الايرانية في غني عن الاجهزة الاجنبية

سبزوار / 11 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مساعد شؤون العمليات في شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية 'غلامحسين باقريان' ان الحظر الجديد ضد البلاد لم يسبب في اي مشكل للاقسام الملاحية في مطارات البلاد، وهي حاليا في غني عن الاجهزة والمعدات الاجنبية.

واشار باقريان اليوم الاحد علي هامش زيارته لمطار سبزوار (شرق)، الي انجاز عمليات شراء وتجهيز المطارات عقب توقيع الاتفاق النووي؛ مبينا ان من اهم الاجراءات التي اتخذت في هذا السياق خلال مرحلة ما بعد الاتفاق، تمثلت في شراء اجهزة الامان والسلامة البرية والملاحة الجوية واجهزة الرادار؛ مؤكدا انه لا تواجه المطارات اي نقص في هذا المجال.
وعزا المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن، انخفاض عدد الرحلات الجوية، الداخلية (بنسبة 13 بالمئة) والخارجية (بنسبة 15 بالمئة)، خلال الاشهر الماضية الي زيادة الاسعار؛ مبينا ان هذه الظروف مؤقتة وستشهد تحسنا في المستقبل.
ولفت الي ان مطارات البلاد بلغت اليوم مستوي جيّد من حيث البني التحتية في المجالات الملاحية والمنظومات ذات الصلة.
واكد باقريان ان شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية تضع علي سلّم اولوياتها الاساسية تعزيز معايير السلامة والامان وتيسير الخدمات للمسافرين.
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الملاحة الجوية الايرانية

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مصدر مسؤول : المطارات الايرانية في غني عن الاجهزة الاجنبية

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