سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

اصفهان/11تشرين الثاني/نوفمبر- قال سفير كوريا الجنوبية في طهران ريو جئونغ هيون ان ايران تعتبر اقوي دولة في منطقة الشرق الاوسط وان توطيد العلاقات معها يحظي باهمية لنا .

واضاف ريو جئونغ هيون اليوم الاحد خلال مراسم تدشين ركن كوريا الجنوبية (Korea Corner) في جامعة اصفهان في جمع المراسلين ان العلاقات بين كوريا الجنوبية وايران عريقة ومتقاربة ونحن نستطيع تجاوز الظروف الصعبة الراهنة من خلال توطيد العلاقات خاصة في قطاع الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة والشركات المعرفية.
واشار الي تصدير كوريا الجنوبية السيارات والأجهزة المنزلية الي ايران خلال الاعوام الماضية وقال ان الفرصة متوفرة حاليا للتقارب بين الشركات المتوسطة والصغيرة والتنويع في المجال الصناعي بين ايران وكوريا الجنوبية.
واشار الي افتتاح ركن كوريا الجنوبية في جامعة اصفهان وقال ان العلاقات العلمية بين البلدين تحظي باهمية بالغة ونسعي للحفاظ عليها.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

سياسي

كوريا الجنوبية

ايران

توطيد العلاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

أحدث الأخبار

السینما الیابانیة تعرض `بتوقیت الشام` للمخرج الایرانی حاتمی كیا

السینما الیابانیة تعرض 'بتوقیت الشام' للمخرج الایرانی حاتمی كیا

رئيسة مركز معلومات الأمم المتحدة في إيران: نرغب في التعاون العلمي مع جامعة تبريز

رئيسة مركز معلومات الأمم المتحدة في إيران: نرغب في التعاون العلمي مع جامعة تبريز

سفير النمسا يشيد بمساعدات ايران لأسري الحرب العالمية الاولي

سفير النمسا يشيد بمساعدات ايران لأسري الحرب العالمية الاولي

ايران تصدر اكثر من 387 مليون دولار من السلع الي العراق عبر منفذ مهران

ايران تصدر اكثر من 387 مليون دولار من السلع الي العراق عبر منفذ مهران

ظريف يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزير الخارجية الألماني الأسبق

ظريف يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزير الخارجية الألماني الأسبق

موضوعات مرتبط