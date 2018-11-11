سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

واضاف ريو جئونغ هيون اليوم الاحد خلال مراسم تدشين ركن كوريا الجنوبية (Korea Corner) في جامعة اصفهان في جمع المراسلين ان العلاقات بين كوريا الجنوبية وايران عريقة ومتقاربة ونحن نستطيع تجاوز الظروف الصعبة الراهنة من خلال توطيد العلاقات خاصة في قطاع الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة والشركات المعرفية.

واشار الي تصدير كوريا الجنوبية السيارات والأجهزة المنزلية الي ايران خلال الاعوام الماضية وقال ان الفرصة متوفرة حاليا للتقارب بين الشركات المتوسطة والصغيرة والتنويع في المجال الصناعي بين ايران وكوريا الجنوبية.

واشار الي افتتاح ركن كوريا الجنوبية في جامعة اصفهان وقال ان العلاقات العلمية بين البلدين تحظي باهمية بالغة ونسعي للحفاظ عليها.

انتهي**2018**س.ر

