مستشار سابق في مجلس الشيوخ الامريكي : ترامب يواجه خطر الاستجواب

وفي تصريح خاص لمراسل 'ارنا' من نيويورك، اشار جترس الي تقييمه لنتيجة الانتخابات النصفية للكونغرس الامريكي؛ مبينا ان الغاية والرسالة الاساسية لهذه الانتخابات تمثلت في 'الكراهية ضد ترامب'.

واشار المستشار السابق في مجلس الشيوخ، الي ان الرئيس الامريكي وضع نفسه في ساحة المواجهة واثار الطرف الاخر من خلال سياساته الاخيرة لاسيما قبال المهاجرين وموضوع المواطنة وفق معايير الولادة داخل الاراضي الامريكية.

وتابع قائلا، ان التحدي الاكبر بالنسبة للرئيس الامريكي الحالي يكمن في احتمال استجوابه من قبل الديمقراطيين.

واشار جترس الي ان انصار الحزب الديمقراطي يطلقون لقب 'هتلر امريكا' علي ترامب، ويتوقعون من الديمقراطيين لدي الكونغرس ان يكرّسوا جهدهم علي الاطاحة به.

وبحسب الخبير في الشؤون البرلمانية الامريكية، هناك العديد من اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ايضا الذين يتربصون التخلي عن ترامب واحالة الامور الي نائبه 'مايك بنس'.

انتهي ** ح ع

