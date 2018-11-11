امريكا وبريطانيا كان لهما دور مزدوج في قتل خاشقجي

واضافت المحللة في حركة العدالة العالمية الماليزية انه في الوقت الذي لم يتم العثور علي جسد جمال خاشقي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الامريكية بعد قتله في القنصلية السعودية في انقرة فأن السعودية اعتبرت مقتله في القنصلية نتيجة اجراء التحقيقات معه.

وقالت ادام ايضا ان التقارير التي نشرتها صحيفة 'ديلي اكسبرس' عن المؤسسات الامنية البريطانية تشير الي علم تلك المؤسسات وقبل اسبوعين من اختفاء خاشقجي عن عمليات القاء القبض عليه واعادته الي السعودية.

وتساءلت ادم عن عدم اعلام خاشقجي بالمؤامرة ضده وسكوت الاجهزه الامنية في امريكا وبريطانيا حيال ذلك وقالت ان هناك فرضيات احداها تقول انه كان علي علم باستخدام السعودية الاسلحة الكيماوية ضد الشعب اليمني وهذا كان سيسبب احراجا لدوائر القرار في البلدين.

انتهي**م م** 1718

