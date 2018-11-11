40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

الدوحة/11تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - ابرمت 40 شركة إيرانية متخصصة في مجال الإنشاءات عقودا للمشاركه في أكبر مدينة صناعية عمانية 'سندان'.

وأفادت السفارة الإيرانية في مسقط، ان العقد الذي وقعه السفير الإيراني لدي عمان حجة الاسلام والمسلمين 'محمد رضا نوري شاهرودي' سيتيح للشركات المتخصصة الإيرانية في مجال الإنشاءات ببيع منتجاتها في سلطنة عمان حيث سيؤدي هذا العمل إلي توسيع تجارتها وأنشطتها.
والجدير بالذكر أن مدينة 'سندان' الصناعية تقع في ضواحي 'مسقط' عاصمة سلطنه عمان ومن المقرر افتتاحها عام 2019 كأكبر مدينة لمواد البناء في السلطنة ومن المفترض أن يقوم المسؤولون العمانيون بتسمية أحد أكبر شوارع المدينة بإسم إيران.
وعلي هامش توقيع العقد، قال سفير الجمهورية الإسلامية الايرانيه لدي مسقط للتلفزيون الرسمي العماني: 'أننا نعتبر هذه الخطوة فرصة كبيرة لحضور ومشاركة الشركات الإيرانية لدخول السوق العمانية، وذلك نظرا إلي مستوي العلاقات الجيدة بين البلدين ووجود العديد من القواسم الثقافية المشتركة'.
واعرب نوري شاهرودي عن ارتياح لمستوي العلاقات التجارية بين البلدين حيث وصف آفاق العلاقات الجارية بالجيد جدا.
هذا وتتمتع إيران وسلطنه عمان بعلاقات اقتصادية جيدة منذ فترة طويلة، فيما شهدتا نموا سريعا للتعاون التجاري الثنائي بسبب التعاون المصرفي خلال السنوات الأخيرة.
انتهي**ح ح** 1718



برچسب ها

اقتصاد

سندان

عمان

مواد البناء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

أكاديمية العلوم الإيرانية تمنح ظريف وسامها

أكاديمية العلوم الإيرانية تمنح ظريف وسامها

مستشار سابق في مجلس الشيوخ الامريكي : ترامب يواجه خطر الاستجواب

في حوار خاص مع 'ارنا'؛

مستشار سابق في مجلس الشيوخ الامريكي : ترامب يواجه خطر الاستجواب

امريكا وبريطانيا كان لهما دور مزدوج في قتل خاشقجي

باحثة ماليزية:

امريكا وبريطانيا كان لهما دور مزدوج في قتل خاشقجي

40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

موضوعات مرتبط