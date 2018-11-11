40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

وأفادت السفارة الإيرانية في مسقط، ان العقد الذي وقعه السفير الإيراني لدي عمان حجة الاسلام والمسلمين 'محمد رضا نوري شاهرودي' سيتيح للشركات المتخصصة الإيرانية في مجال الإنشاءات ببيع منتجاتها في سلطنة عمان حيث سيؤدي هذا العمل إلي توسيع تجارتها وأنشطتها.

والجدير بالذكر أن مدينة 'سندان' الصناعية تقع في ضواحي 'مسقط' عاصمة سلطنه عمان ومن المقرر افتتاحها عام 2019 كأكبر مدينة لمواد البناء في السلطنة ومن المفترض أن يقوم المسؤولون العمانيون بتسمية أحد أكبر شوارع المدينة بإسم إيران.

وعلي هامش توقيع العقد، قال سفير الجمهورية الإسلامية الايرانيه لدي مسقط للتلفزيون الرسمي العماني: 'أننا نعتبر هذه الخطوة فرصة كبيرة لحضور ومشاركة الشركات الإيرانية لدخول السوق العمانية، وذلك نظرا إلي مستوي العلاقات الجيدة بين البلدين ووجود العديد من القواسم الثقافية المشتركة'.

واعرب نوري شاهرودي عن ارتياح لمستوي العلاقات التجارية بين البلدين حيث وصف آفاق العلاقات الجارية بالجيد جدا.

هذا وتتمتع إيران وسلطنه عمان بعلاقات اقتصادية جيدة منذ فترة طويلة، فيما شهدتا نموا سريعا للتعاون التجاري الثنائي بسبب التعاون المصرفي خلال السنوات الأخيرة.

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