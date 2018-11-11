الحظر لايحول دون تجارة الدول المختلفة مع ايران

واضاف 'مي شين يو' اليوم الاحد في حوار مع ارنا انه ونظرا للامكانيات الاقتصادية لايران فأن الحظر لايمكن ان يشكل عائقا امام العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين وايران .

واشار يو الي بدء المرحلة الجديد للحظر الامريكي علي ايران وقال ان اثر الحظر سيكون بسيطا علي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين وايران.

وقال ان الحظر النفطي ضد ايران سيكون ضرره علي العالم اجمع وسيلهب السوق لذا يجب علي الشركات الصينية الحيطة والحذر في هذا الشأن.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ خلال التسعة اشهر الاخيرة 29 مليارا و 101 مليون دولار بزيادة قدرها .8 % عن مثيلتها من العام الماضي.

وتعبر الصين من اكبر مستوردي النفط الايراني ويبلغ استيراها 650الف برميل يوميا .

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