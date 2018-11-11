محلل في معهد التجارة والاقتصاد الصيني:

الحظر لايحول دون تجارة الدول المختلفة مع ايران

بكين/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد المحلل في معهد التجارة والاقتصاد الصيني علي ان الحظر لايحول دون تجارة الدول المختلفة مع ايران وهذه الدول ستستمر في علاقاتها الاقتصادية الطبيعية مع ايران.

واضاف 'مي شين يو' اليوم الاحد في حوار مع ارنا انه ونظرا للامكانيات الاقتصادية لايران فأن الحظر لايمكن ان يشكل عائقا امام العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين وايران .
واشار يو الي بدء المرحلة الجديد للحظر الامريكي علي ايران وقال ان اثر الحظر سيكون بسيطا علي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين وايران.
وقال ان الحظر النفطي ضد ايران سيكون ضرره علي العالم اجمع وسيلهب السوق لذا يجب علي الشركات الصينية الحيطة والحذر في هذا الشأن.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ خلال التسعة اشهر الاخيرة 29 مليارا و 101 مليون دولار بزيادة قدرها .8 % عن مثيلتها من العام الماضي.
وتعبر الصين من اكبر مستوردي النفط الايراني ويبلغ استيراها 650الف برميل يوميا .
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

تجارة

الاقتصاد

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحظر لايحول دون تجارة الدول المختلفة مع ايران

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

أحدث الأخبار

سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

سفير كوريا الجنوبية: توطيد العلاقات مع ايران يحظي باهمية

أكاديمية العلوم الإيرانية تمنح ظريف وسامها

أكاديمية العلوم الإيرانية تمنح ظريف وسامها

مستشار سابق في مجلس الشيوخ الامريكي : ترامب يواجه خطر الاستجواب

في حوار خاص مع 'ارنا'؛

مستشار سابق في مجلس الشيوخ الامريكي : ترامب يواجه خطر الاستجواب

امريكا وبريطانيا كان لهما دور مزدوج في قتل خاشقجي

باحثة ماليزية:

امريكا وبريطانيا كان لهما دور مزدوج في قتل خاشقجي

40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

40 شركة بناء إيرانية توقع عقودا مع سلطنة عمان

موضوعات مرتبط