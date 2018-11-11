ظريف يستقبل وزير الخارجية الالماني السابق

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان زيكما غابريل والوفد المرافق له التقي اليوم الاحد (في طهران) بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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