ظريف يستقبل وزير الخارجية الالماني السابق

طهران / 11 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقي وزير الخارجية الالماني سابقا 'زيكما غابريل' بوزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف'.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان زيكما غابريل والوفد المرافق له التقي اليوم الاحد (في طهران) بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.انتهي ** ح ع
سياسي
ظريف
وزير الخارجية الالماني سابقا
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