اصدار حكمين بالاعدام ضد مدانين اثنين في قضايا فساد اقتصادية

وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد، اوضح حجة الاسلام محسني ايجئي قائلا، ان هناك آخرين ممّن يتم مقاضاتهم لدي المحاكم الاقتصادية الخاصة، والبعض منهم صدرت ضدهم احكام؛ وسوي اثنين ممّن حسمت الاحكام الصادرة لهم، هناك متهمان أُدينا بالاعدام وآخرون قد حوكموا بالسجن واعادة الاموال؛ مردفا ان كافة الاحكام التي تقضي بسجن المدانين باتت محسومة.

وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية اليوم، قال المتحدث باسم السلطة القضائية ان 'المدعو : كمال امين بيك، ابن : محمد؛ يعمل في وزارة الخارجية، أُدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن لفترة 10 اعوام ومصادرة 270 الف دولار'.

وتابع قائلا، ان المحكمة العليا صادقت علي الحكم الصادر ضد هذا الشخص.

انتهي ** ح ع

