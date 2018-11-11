المتحدث باسم السلطة القضائية :

اصدار حكمين بالاعدام ضد مدانين اثنين في قضايا فساد اقتصادية

طهران / 11 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم السلطة القضائية 'حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي' ان المحاكم الخاصة بالشؤون الاقتصادية اصدرت حكمين ضد مدانين اثنين في قضايا فساد اقتصادية؛ مبينا في الوقت نفسه ان هذين الحكمين لم يحالا بعد الي المحكمة العليا في البلاد.

وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد، اوضح حجة الاسلام محسني ايجئي قائلا، ان هناك آخرين ممّن يتم مقاضاتهم لدي المحاكم الاقتصادية الخاصة، والبعض منهم صدرت ضدهم احكام؛ وسوي اثنين ممّن حسمت الاحكام الصادرة لهم، هناك متهمان أُدينا بالاعدام وآخرون قد حوكموا بالسجن واعادة الاموال؛ مردفا ان كافة الاحكام التي تقضي بسجن المدانين باتت محسومة.
وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية اليوم، قال المتحدث باسم السلطة القضائية ان 'المدعو : كمال امين بيك، ابن : محمد؛ يعمل في وزارة الخارجية، أُدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن لفترة 10 اعوام ومصادرة 270 الف دولار'.
وتابع قائلا، ان المحكمة العليا صادقت علي الحكم الصادر ضد هذا الشخص.
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المحاكم الاقتصادية الخاصة

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اصدار حكمين بالاعدام ضد مدانين اثنين في قضايا فساد اقتصادية

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