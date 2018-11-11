وفد من كوريا الجنوبية يدرس فرص الاستثمار في بوشهر

بوشهر/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بحث وفد اقتصادي من كوريا الجنوبية مع المسؤولين في محافظة بوشهر(جنوب) الامكانيات وفرص الاستثمار في المحافظة .

وقال مساعد محافظة بوشهر لشوون التنميه'سعيد زرين' ان المحافظة وبحدودها البحرية بطول 900 كيلومتر تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية ومنها مجمع 'نكين' حيث يستطيع المستثمرون من كوريا الجنوبية الاستثمار في انشاء مخزن للغاز المسال فيه.
واضاف ان من المشاريع الاخري للاستثمار هو مجمع مارينا الترفيهي ومدينة الالعاب البحرية كذلك خطط سكك الحديد بين بوشهر ومدينة عالي شهر الصناعية.
واضاف زرين وهو رئيس غرفة تجارة بوشهر ان المحافظة تملك العديد من المناجم وهي تحتل المرتبة السادسة علي مستوي ايران وان امكانية الانتاج فيها تصل الي ملياري طن ويتوقع ان تصل الي خمسة مليارات طن سنويا يمكن الاستثمار فيها.
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وفد من كوريا الجنوبية يدرس فرص الاستثمار في بوشهر

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