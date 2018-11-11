اتحاد الدول يحول دون تحقيق ترامب اجراءاته المتشددة

وقد التقي 'فرناندو كالور دي ملو' الذي يزور ايران اليوم الاحد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي ' حشمت الله فلاحت بيشه'.

واشار دي ملو الي الحظر الامريكي ضد ايران وبعض الدول الاخري وقال: ان اتحاد الدول يحول دون تحقيق ترامب لاجراءاته المتشددة حيال الاتفاقيات الدولية.

وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي التبادل الاقتصادي لبلاده مع دول المنطقة واضاف : ان سياسة الحظر ستجعل العلاقات الاقتصادية في العالم تتعرض للكثير من المشاكل .

من جانبه اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي ' حشمت الله فلاحت بيشه' خلال اللقاء الي النقض الامريكي للاتفاق النووي المصادق عليه دوليا وقال : لم يشهد العالم بعد هتلر مسؤولا سياسيا كترامب ينتهك الاتفاقيات الدولية ويوسع نطاق عدم الاستقرار في العالم.

واشار الي فكر الارهاب والتطرف في المنطقة وانه ينبع من حلفاء امريكا الاقليميين وقال: ان قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو نتيجة هذه الافكار المتطرفة.

واضاف ان واجبات الدبلوماسيين المشتركة هي مواجهة هذا الافكار المتطرفة ومواجهتها عالميا.

واكد الطرفان خلال اللقاء علي تنمية العلاقات بين البلدين وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية .

انتهي**م م** 1718

