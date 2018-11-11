انسجام الشعب الايراني سيزداد كلما ازداد الضغط الخارجي

واضاف ريابكوك وهو يتحدث اليوم الاحد الي مراسل ارنا انه لا يمكن تجاهل قوة الاقتصاد الايراني مضيفا انه كلما ازدات الضغوط علي ايران كلما ادزاد انسجام شعبها.

وتابع ان الاجهزة الاقتصادية والحكومية في ايران اوجدت حلولا للقضايا الصعبة التي اثارتها اميركا وحلفاءها ضد ايران سابقا وان ايران بامكانها اليوم ايضا بان تجد حلولا لمواجهة المرحلة الجديدة من السياسات التخريبية لاميركا ضدها.

وقال ان الهدف من الحظر الاميركي ضد ايران واضح تماما اذ انهم يسعون لكسر ارادة الشعب والحكومة الايرانية موكدا ان هذا الهدف لن يتحقق اطلاقا.

واعرب عن ثقته بان الدول المتبقية في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ستبذل قصاري جهدها لخفض الاضرار الاقتصادية لايران الي ادني حد ممكن.

كما اعرب عن ثقته بانه ستعزز التوجهات المشتركة لايران وروسيا للدفاع عن حق السيادة وتنفيذ السياسة الخارجية المستقبلية واننا مستعدون للعمل في هذا المجال لذلك فان الحظر ضدنا وضد ايران لن ينال منا.

انتهي**2018 ** 1718

