افتتاح غرفة كوريا الجنوبية في جامعة اصفهان

اصفهان/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- افتتحت غرفة كوريا الجنوبية في جامعة اصفهان (وسط) اليوم الاحد وذلك بهدف توثيق التعاون العلمي بين ايران و كوريا الجنوبية .

وشارك مراسم افتتاح غرفة كوريا، السفير الكوري لدي طهران 'جونغ هيون' و رئيس جامعة اصفهان و رئيس مكتب وزاره الخارجية في اصفهان.
وفي كلمة له في مراسم الافتتاح قال جونغ هيون اننا نعلم جميعنا ان التطورات التي طرأت علي الساحة الدولية فرضت نفسها علي العلاقات الاقتصاديه بين كوريا الجنوبيه و ايران إلا اننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة اعتمادا علي العلاقات العريقة و التعاون الثنائي الوثيق.
واضاف انه يتعين علينا تعزيز التعاون الثقافي و في مجال تعليم و تدريب القوي العاملة و توسيع التبادل في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية.
واكد علي أهمية إفتتاح غرفة كوريا في جامعة اصفهان وأضاف ان كوريا الجنوبية تدعم الانشطة العلمية لهذا المركز معربا عن امله بان يسهم افتتاح هذه الغرفة في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.
من جانبه قال رئيس جامعة اصفهان 'هوشنك طالبي' ان افتتاح غرفة كوريا الجنوبية في الجامعة سيسهل توطيد العلاقات الجامعية بين ايران و كوريا.
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افتتاح غرفة كوريا الجنوبية في جامعة اصفهان

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