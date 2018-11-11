في الفليبين؛

اقامه ملتقي 'السيدة مريم في القرآن وحوار الاديان'

كوالالمبور/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية في الفليبين وجامعة دلاسال عقد في العاصمة الفلبينية ملتقي 'السيدة مريم في القرآن وحوار الاديان ' .

وافاد المركز الاسلامي والديمقراطي في الفليبين انه تم عرض مقتطفات من فلم 'مريم العذراء' ومشاهد عن ولادة السيد المسيح عليه السلام ومراحل طفولته حيث لاقت استحسان الحاضرين في الاجتماع.
قال مدير مكتب الشؤون الدينية في جامعة دلاسال' جيمز بي لاسكا' ان هكذا اجتماعات تساعدنا علي معرفة السبل العملية لحوار الاديان وكذلك الاستفادة من تجارب الشعوب في هذا الشأن مضيفا نحن اليوم نواجه شبابا بعيدين كل البعد عن القضايا الدينية والعرفانية وهذا يجعل حوار الاديان مهما للغاية كي يتعرف الجميع علي ما يميز الاديان في بيانها سبل العيش السليم بعيدا عن التطرف والعنف والانحراف .
وبين ان فن الخط الايراني والافلام الدينية المشاركة في ملتقي حوار الاديان تساعد في الواقع علي تقريب وجهات النظر بين المسلمين والمسيحيين حيث ان فلم 'مريم العذراء ' هو نتاج اسلامي يتداول حياة السيد المسيح عليه السلام وهذا يعني ان هناك حوارا حضاريا بين الاديان.
يذكر انه شارك في الاجتماع الذي عقد في جامعة دلاسال المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية في الفلبيين ' محمد جعفري ملك' و مدير شؤون التنسيق في الجامعات الفلبينية ' فرانس بوي سر' ورئيس مؤسسة 'انجل بالانكا للسلام' ماركو كوتانك' وعدد من اساتذة الجامعات .
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