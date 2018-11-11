مقتل الخاشقجي لفت الأنظار نحو الجرائم السعودية

وخلال مقابلة أجراها مراسل وكالة إرنا في موسكو أضاف سلطانوف بأنّ السعودية إرتكبت جرائم حرب في اليمن ولم تكف عن قمع المعارضة في الداخل.

ولفت سلطانوف الي مساعي الإعلام الغربي لسنين طوال الرامية الي التغطية علي الجرائم السعودية، مؤكداً علي أنّ مقتل جمال الخاشقجي كان وحشياً وخاطئاً الي درجة بددت محاولات التغطية الاعلامية علي الجريمة وطغت علي السعي لإنسائها.

وقال هذا المحلل الروسي: إنّ السعودية تسعي عبر دفع الأموال النفطية للتغطية علي جريمتها وطمسها ونسيان الرأي العام العالمي لها، مشدداً علي ضرورة إنهاء الجرائم التي يرتكبها هذا البلد ضد اليمنيين.

وعزا سلطانوف مواصلة السعودية وحلفائها في الحرب علي اليمن الي الإسناد الامريكي وبيع السلاح للسعودية وشركائها بمليارات الدولارات.

وكان جمال الخاشقجي قُتِل في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي بعد دخوله إيّاها لتسجيل زواجه دون خروج وقد تم الإعلان عن ضلوع 18 سعوديا في قتله داخل القنصلية ستتم محاكمتهم في السعودية.

انتهي** ع ج**1837

