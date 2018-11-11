وزير التربية والتعليم في اجتماع الايسسكو:

للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

شيراز/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال وزير التربية والتعليم ' محمد بطحائي' في مراسم افتتاح اجتماع امناء اللجان الوطنية للايسسكو: ان التعاون العلمي والثقافي والتعليمي يضطلع بدور مهم في ايجاد الرؤية الايجابية لدي الشعوب.

واضاف بطحائي اليوم الاحد خلال الاجتماع المنعقد في مدينه شيراز (جنوب) ان الايسيسكو تعد موقعا للتعاون والتلاحم بين الدول والشعوب الاسلامية وهي مكان للتعاون في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية وتلعب دورا مهما لابديل له في ايجاد الوئام والرؤية الايجابية بين الشعوب مشيرا الي ان الدين الاسلامي الحنيف يجمعهم جميعا .
وقال ان الايسسكو التي تضم في عضويتها 54 دولة اسلامية تضطلع بدور مهم في المجتمع الدولي وتحظي بمكانة مرموقة باعتبارها منظمة دولية واسلامية.
واعتبر بطحائي دعم ومساندة الايسسكو للشعوب المسلمة و المضطهدة وخاصة الشعب الفلسطيني مهما وقال نحن نثمن هذه الجهود ونعتبرها مهمة لاحقاق الحق الفلسطيني.
واشار رئيس اللجنة العليا الوطنية الايرانية في الايسسكو الي الدور المهم لايران في صياغه برامج المنظمة وقال : ان ايران ومنذ التأسيس لعبت دورا مهما في صياغه برامج الايسسكو المختلفة والمتنوعة .
وبين وزير التربية والتعليم سبل التنمية المستدامة وقال ان التربية والتعليم هي الحجر الاساس لتنمية الشعوب ثقافيا وعلميا وفي جميع المجالات والتي يجب علينا كحكومات السعي لايجاء السبل اللازمة والكافية كي يحصل جميع افراد الشعب علي التعليم وتطوير النظام التعلبمي من ناحية الكم والكيف.
واضاف بطحائي انه هناك في ايران 99% من الاطفال يتمتعون بالتعليم في المرحلة الابتدائية و 85% بمرحلة الثانوية و وان 96% من البنات يذهبن الي المدارس وهناك مساواة في التعليم بين الجنسين حيث تبلغ نسبة الاناث 49% ونسبة الذكور 51%.
وقال ايضا ان من افتخارات وزارة التربية والتعليم الايرانية هي تسجيل اللاجئين في مدارسها وتقديم الدعم الكافي لهم من الناحية التعليمية والصحية والتعامل معهم كما يتم التعامل مع الطلبة الايرانيين.
واعتبر بطحائي دعم المنظمات الدولية فيما يخص تعليم الاطفال اللاجئين بالقليل جدا وقال ان عدد الاطفال اللاجئين الدارسين في المدارس الايرانية في العام 2017 بلغ 400 الف وبلغ في هذا العام 500 الف طالب ونحن في ايران نتعامل معهم كما نتعامل مع الطلاب الايرانيين وكما جاء في تاكيد قائد الثورة الاسلامية علي وجوب تعليمهم فاننا نبذل قصاري جهدنا في هذا الشأن.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

الايسسكو

اجتماع

وزير التربية والتعليم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ايطاليا: التخلي عن النفط الايراني باهظ الكلفة

ايطاليا: التخلي عن النفط الايراني باهظ الكلفة

أحدث الأخبار

مقتل الخاشقجي لفت الأنظار نحو الجرائم السعودية

مقتل الخاشقجي لفت الأنظار نحو الجرائم السعودية

للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

وزير التربية والتعليم في اجتماع الايسسكو:

للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

خبير اذربيجاني: العالم يرفض الحظر الامريكي

خبير اذربيجاني: العالم يرفض الحظر الامريكي

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

موضوعات مرتبط