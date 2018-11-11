للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

واضاف بطحائي اليوم الاحد خلال الاجتماع المنعقد في مدينه شيراز (جنوب) ان الايسيسكو تعد موقعا للتعاون والتلاحم بين الدول والشعوب الاسلامية وهي مكان للتعاون في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية وتلعب دورا مهما لابديل له في ايجاد الوئام والرؤية الايجابية بين الشعوب مشيرا الي ان الدين الاسلامي الحنيف يجمعهم جميعا .

وقال ان الايسسكو التي تضم في عضويتها 54 دولة اسلامية تضطلع بدور مهم في المجتمع الدولي وتحظي بمكانة مرموقة باعتبارها منظمة دولية واسلامية.

واعتبر بطحائي دعم ومساندة الايسسكو للشعوب المسلمة و المضطهدة وخاصة الشعب الفلسطيني مهما وقال نحن نثمن هذه الجهود ونعتبرها مهمة لاحقاق الحق الفلسطيني.

واشار رئيس اللجنة العليا الوطنية الايرانية في الايسسكو الي الدور المهم لايران في صياغه برامج المنظمة وقال : ان ايران ومنذ التأسيس لعبت دورا مهما في صياغه برامج الايسسكو المختلفة والمتنوعة .

وبين وزير التربية والتعليم سبل التنمية المستدامة وقال ان التربية والتعليم هي الحجر الاساس لتنمية الشعوب ثقافيا وعلميا وفي جميع المجالات والتي يجب علينا كحكومات السعي لايجاء السبل اللازمة والكافية كي يحصل جميع افراد الشعب علي التعليم وتطوير النظام التعلبمي من ناحية الكم والكيف.

واضاف بطحائي انه هناك في ايران 99% من الاطفال يتمتعون بالتعليم في المرحلة الابتدائية و 85% بمرحلة الثانوية و وان 96% من البنات يذهبن الي المدارس وهناك مساواة في التعليم بين الجنسين حيث تبلغ نسبة الاناث 49% ونسبة الذكور 51%.

وقال ايضا ان من افتخارات وزارة التربية والتعليم الايرانية هي تسجيل اللاجئين في مدارسها وتقديم الدعم الكافي لهم من الناحية التعليمية والصحية والتعامل معهم كما يتم التعامل مع الطلبة الايرانيين.

واعتبر بطحائي دعم المنظمات الدولية فيما يخص تعليم الاطفال اللاجئين بالقليل جدا وقال ان عدد الاطفال اللاجئين الدارسين في المدارس الايرانية في العام 2017 بلغ 400 الف وبلغ في هذا العام 500 الف طالب ونحن في ايران نتعامل معهم كما نتعامل مع الطلاب الايرانيين وكما جاء في تاكيد قائد الثورة الاسلامية علي وجوب تعليمهم فاننا نبذل قصاري جهدنا في هذا الشأن.

انتهي**م م** 1718

