خبير اذربيجاني: العالم يرفض الحظر الامريكي

واكد عباسلي اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قام بفرض الحظر علي ايران متأثرا باللوبي الصهيوني والسعودية قائلا ان الاوساط المحلية الامريكية عبرت عن استيائها من هيمنة اللوبي الصهيوني علي بلادها و ترفض ذلك.

وشدد بالقول ان الحظر الامريكي يتعارض ومبادئ القانون الدولي حيث هناك العديد من دول العالم نددت بالحظر الامريكي وحذرت من تداعياته السلبية علي اقتصاد العالم.

ووصف سياسة الحظر الامريكي بالاجراء غير المدروس واضاف ان العلاقات السياسية و الاقتصادية و التجارية بين دول العالم حصيلة مساعي طويلة الامد لذلك فان المساس بها يفتقر الي المنطق .

وتابع قائلا ان الحظر الامريكي لا يعود بالنفع علي امريكا نفسها لان العديد من الشركات الامريكية ترغب في تعزيز العلاقات مع ايران و ستتضرر من الحظر.

واشار الي موقف الاتحاد الاوروبي الحازم تجاه اعادة الحظر علي ايران واضاف ان الاتحاد الاوروبي يعمل حاليا علي انشاء الية جديدة لمواصلة التعاون الاقتصادي و التجاري و المصرفي مع ايران.

واكد ان هذه القضايا تحتم علي اميركا اعادة النظر في الحظر حفاظا علي موقعها الدولي.

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