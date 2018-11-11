ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

زاهدان/11تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - أعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العميد 'محمد قنبري' عن ضبط طن و 201 كيلوغرام من المخدرات في مدينة سراوان بعد اشتباكات مسلحة مع المهربين.

وقال العميد 'محمد قنبري' اليوم الاحد إنه في أعقاب وصول أنباء عن وجود مهربين في طريق مدينة سراوان سرعان ما وصل الضباط المعنيون لإجراء مزيد من التحقيقات حيث تم اكتشاف السيارات المهربة من خلال إقامة سيطرة غير ملموسة علي الطريق.
وأشار قنبري إلي أن قوي الأمن الداخلي تمكن بفضل إشرافه الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قامت علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة مشيرا الي ان القوي الأمنية وبعد اطلاقها النار علي المهربين استحوذت علي مركبات المهربين الذين لاذوا بالفرار.
وأضاف قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان أنه بعد تطهير المنطقة وتفتيش المركبات تم اكتشاف1153 كيلوغراما من الافيون و 48 كيلوغراما من المخدرات الأخري.
وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومترا مربعا ومركزها مدينة زاهدان، والتي لها حدود مشتركة مع أفغانستان وباكستان تبلغ 1100 كيلومتر.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

اجتماعي

المخدرات

ضبط

سيستان وبلوجستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ايطاليا: التخلي عن النفط الايراني باهظ الكلفة

ايطاليا: التخلي عن النفط الايراني باهظ الكلفة

أحدث الأخبار

للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

وزير التربية والتعليم في اجتماع الايسسكو:

للتعاون العلمي بدور مهم في الرؤية الايجابية لدي الشعوب

خبير اذربيجاني: العالم يرفض الحظر الامريكي

خبير اذربيجاني: العالم يرفض الحظر الامريكي

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

المفاوضات النووية في أيام ولاية اوباما جرت بطلب من الأمريكيين

ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

موضوعات مرتبط