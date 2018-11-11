ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وقال العميد 'محمد قنبري' اليوم الاحد إنه في أعقاب وصول أنباء عن وجود مهربين في طريق مدينة سراوان سرعان ما وصل الضباط المعنيون لإجراء مزيد من التحقيقات حيث تم اكتشاف السيارات المهربة من خلال إقامة سيطرة غير ملموسة علي الطريق.

وأشار قنبري إلي أن قوي الأمن الداخلي تمكن بفضل إشرافه الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قامت علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة مشيرا الي ان القوي الأمنية وبعد اطلاقها النار علي المهربين استحوذت علي مركبات المهربين الذين لاذوا بالفرار.

وأضاف قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان أنه بعد تطهير المنطقة وتفتيش المركبات تم اكتشاف1153 كيلوغراما من الافيون و 48 كيلوغراما من المخدرات الأخري.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومترا مربعا ومركزها مدينة زاهدان، والتي لها حدود مشتركة مع أفغانستان وباكستان تبلغ 1100 كيلومتر.

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