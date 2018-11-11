اللواء رحیم صفوی:

الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

قزوین/11تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا – وصف المستشار والمساعد الأعلی لسماحة قائد الثورة الاسلامیة اللواء یحیی رحیم صفوی ایران بأنها لن تُقهَر وقال: إنّ الولایات المتحدة ستُرغم علی مغادرة الشرق الاوسط مهزومة بفضل مقاومة الامة الاسلامیة وستهرب من منطقة الخلیج الفارسی وسوریا وباقی دول الشرق الاوسط.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر الوطنی لإحیاء ذكری شهداء محافظة قزوین (غربی العاصمة) قال اللواء صفوی بأنّ العار باق علی بعض الدول العربیة التی جرّت المستكبرین الی منطقة الشرق الاوسط وارتكبت بذلك خیانة كبری بحق شعوب المنطقة خاصة ضد الحركة الفلسطینیة.
وأكّد اللواء صفوی علی حتمیة هزیمة حماة الغرب والولایات المتحدة لافتاً الی الحضارة الایرانیة القویة فی المنطقة وقال: إن حزب الله لبنان الیوم قام بتأسیس جیش قوی بالقرب من موقع تواجد الصهاینة یتمتع بكفاءة وأداء مناسبین.
ورأی المستشار والمساعد الأعلی لسماحة قائد الثورة الاسلامیة بأنّ الصهاینة هم الذین یصدرون الاوامر لواشنطن كی تفرض حظراً علی ایران، واعداً إیّاهم بهزیمة الهیة حتمیة.
ودعا صفوی الی الوحدة والإنسجام والسیر علی خطی و توجیهات سماحة قائد الثورة التی عبّر عنها بأنها تؤدّی الی تقدُّم المجتمع الاسلامی وتطوره.
وذكّر اللواء صفوی بالبسالة التی أبداها أبناء البلد من یافعین وشباب فی مواجهة البعثیین أیام الحرب المفروضة وصمودهم بأقلّ إمكانیات وتضحیتهم بالغالی والنفیس وبذلهم الأرواح فی سبیل الوطن.
وقال المستشار والمساعد الأعلی لسماحة قائد الثورة الاسلامیة: إنّ الكثیر من الدول دعمت صدام فی تلك الحقبة وأرادت فرض إرادتها علینا والإطاحة بالنظام الاسلامی الولید آنذاك، لكنّ بسالة وبطولات المقاتلین وتضحیات الشهداء حالت دون ذلك.
انتهی** ع ج** 1837



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الولایات المتحدة ستُرغَم علی مغادرة الشرق الأوسط

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