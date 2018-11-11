وزير الداخلية الايراني:

سنتجاوز الظروف المفروضة علي البلاد

طهران/11تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – وصف وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي الظروف التي تمر بها البلاد إقتصادياً بأنها ظروف خاصة وقال: إننا واثقون من نجاح الشعب ومن حتمية تفوّقنا علي هذه الظروف.

ونقلاً عن الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية لفت رحماني فضلي في كلمة ألقاها امام ملتقي محافظي البلاد الي عدم وجود إجماع دولي ضد ايران والي تفاقم الخلافات في الداخل الأمريكي بشكل جاد، مذكراً بما مرت به ايران من ظروف صعبة نجحت في تخطيها خلال 40 سنة بعد انتصار الثورة الاسلامية.
وقال وزير الداخلية بأنّ الوزارة تتبع في الشأن الإجتماعي الأولويات التي أعلنها سماحة قائد الثورة، منوهاً الي مواجهة الوزارة للإعلام المضاد الذي يطلقه الأعداء للتأثير علي الوسط الايراني والهادف الي تضخيم آثار الحظر المفروض.
وأشاد وزير الداخلية بالمشاركة الجماهيرية الواسعة في مراسم أربعين الإمام الحسين (ع) وفي مسيرات يوم مقارعة الإستكبار العالمي (4 نوفمبر) معتبراً ذلك دعماً شعبياً للنظام والحكومة.
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سنتجاوز الظروف المفروضة علي البلاد

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