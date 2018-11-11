سنتجاوز الظروف المفروضة علي البلاد

ونقلاً عن الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية لفت رحماني فضلي في كلمة ألقاها امام ملتقي محافظي البلاد الي عدم وجود إجماع دولي ضد ايران والي تفاقم الخلافات في الداخل الأمريكي بشكل جاد، مذكراً بما مرت به ايران من ظروف صعبة نجحت في تخطيها خلال 40 سنة بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وقال وزير الداخلية بأنّ الوزارة تتبع في الشأن الإجتماعي الأولويات التي أعلنها سماحة قائد الثورة، منوهاً الي مواجهة الوزارة للإعلام المضاد الذي يطلقه الأعداء للتأثير علي الوسط الايراني والهادف الي تضخيم آثار الحظر المفروض.

وأشاد وزير الداخلية بالمشاركة الجماهيرية الواسعة في مراسم أربعين الإمام الحسين (ع) وفي مسيرات يوم مقارعة الإستكبار العالمي (4 نوفمبر) معتبراً ذلك دعماً شعبياً للنظام والحكومة.

انتهي** ع ج** 1718

