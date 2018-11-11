الرئيس العراقي: علاقاتنا مع ايران متينة

و نقلت وسائل الاعلام الكردية في كردستان العراق عن برهم صالح قوله ان لدي العراق علاقات وطيده مع ايران وندعو الي تعزيز هذه العلاقات اكثرفاكثر.

وتابع قائلا ان العراق دفع ثمنا باهظا لمكافحة الارهاب ولاشك بان اجتثاث جذور الارهاب بحاجة الي مواصلة التعاون علي الصعيدين الاقليمي و الدولي لان الارهاب يترك تاثيرا مباشرا علي امن دول العالم.

وفي معرض اشارته الي المشاكل التي يعاني منها العراق بما فيها ازمة المياه و ضمان الامن في الحدود دعا صالح دول الجوار الي المضي قدما نحو التوصل الي اتفاق شامل فيما بينها علي اساس الاحترام المتبادل بهدف تنظيم الانشطة التجارية و ازدهار السياحة الدينية و الثقافية.

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