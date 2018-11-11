الملفان النووي والصاروخي ليسا إلّا ذريعتين

وأكّد صالحي خلال المؤتمر الوطني لإحياء ذكري شهداء محافظة قزوين (غرب العاصمة) أنّ الهدف الأول للاستكبار العالمي يتمثل في عودة ايران الي الفَلَك السياسي للإستكبار والتقليل من حرية الشعب الايراني مشيراً الي ان الاستكبار العالمي لن ينال مبتغاه هذا.

وإعتبر صالحي إقامة مؤتمرات إحياء ذكري الشهداء، زيادةً للصحوة والوعي والحركة في المسار الصحيح، واصفاً الشهداء بأنهم منار الطريق.

ورأي مساعد رئيس الجمهورية بأنّ الحياة القائمة علي التعاليم القرآنية هي الحياة الطيبة يجب أن يرافقها شعور الإنسان بالحرية موضحاً بأنّ الحرية تعني الخلوص في العبادة لله وفهم واستيعاب فلسفة الحياة والسير علي نهج سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.

انتهي** ع ج** 1718

