ايران رائدة في انتاج العلم والمرجعيات العلمية

وتم إطلاق القاعده الاستناديه لعلوم العالم الاسلامي (ISC ) في شيراز عام 2009 كاحد قرارات إجتماع وزراء علوم الدول الاسلامية الذي صدر عام 2007 في باكو.

وتحوّلت هذه القاعده حالياً الي مرجع لمقالات العلماء وتحظي بأهمية اسلامية واقليمية.

وبدأ صباح اليوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر إجتماع الاُمناء العامين للجان الوطنية التابعة لمنظمة الآيسسكو في مقر القاعده الاستناديه لعلوم العالم الاسلامي بحضور 37 ممثلاً عن الدول الاسلامية.

ورأي مسؤول القاعده الاستناديه لعلوم العالم الاسلامي ان هذا الإجتماع ثمل همزه وصل بين الأقسام المتنوعة ويستعرض خلاله المتخصصون من شتي الدول الاسلامية برامجهم وتوصياتهم في إطار إجتماعات تخصصية فضلاً عن النهوض بالتعاون الاسلامي والشبكات العلمية المستقرة في العالم الاسلامي.

وقال دهقاني: إنّ حصة الدول الاسلامية حالياً في انتاج العلم والمعرفة بلغت 8 بالمائة مؤكداً علي أنّ هذه النسبة ستتضاعف خلال السنوات العشر القادمة.

وأضاف دهقاني بأنّ ايران حصلت علي المركز 16 دولياً في الإنتاج العلمي و سجّلت مؤشراتها العلمية نمواً ملحوظاً نوعياً جعل البلاد تتصدر قائمة الدول الاسلامية.

انتهي** ع ج** 1718

