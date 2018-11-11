امريكا لا تستطيع الضغط علي ايران من خلال الحظر الاقتصادي

وكتب السياسي الباكستاني مقالا نشرته صحيفة ' ديلي تايمز' الباكستانية شرح فيه مستوي عدم الرضا علي الصعيد الدولي من اجراءات ترامب المعادية لايران وقال ان الاتحاد الاوروبي وهو من حلفاء الولايات المتحدة ابدي معارضته لممارسة الحظر الاقتصادي ضد ايران ويعتقد الاتحاد ان موضوع القلق حول البرنامج النووي الايراني تم معالجته بشكل اساسي في الاتفاق النووي لذا من غير الضروري اعادة الحظر علي ايران.

واضاف اصف دراني ان الصين وروسيا اعلنتا استمرارهما في التعاملات التجارية مع ايران محذرتان من اي اجراءات تعرض الاتفاقيات الدولية للخطر.

ورحب السفير الباكستاني السابق في ايران بالاجراءات التركية حيال الحظر وقال انه بالرغم من اعفاء تركيا من الحظر الا ان الحكومة التركية كانت قد اعلنت انها ستستمر في علاقاتها الاقتصادية مع طهران غير مكترثة بالحظر المفروض عليها.

وبين دراني ان الهند هي الاخري تم استثناوءها من الحظر النفظي المفروض وقال بحسب الاتفاق بين نيودلهي وواشنطن فأن الهند باستطاعتها و كما في السابق الاستمرار في تطوير ميناء جابهار جنوب شرق ايران.

واعتبر نقض ترامب الاتفاق النووي مع ايران اجراء خطيرا بالنسبة للعلاقات الدولية لا تحمد عقاباه في منطقة غرب اسيا .مبينا ان الانسحاب الامريكي ياتي برغم الالتزام الايراني ببنود الاتفاق الامر الذي اكدته وكالة الطاقة الدولية ولمرات عديدة.

ونقلت الصحيف عن اصف ايضا ان هناك حربا باردة تستعر نيرانها وتمتد بقوة وبسرعة وان الكيان الصهيوني وبعض الدول في المنطقة هي المستفيدة من هذه الحرب.

واشار السفير الباكستاني السابق في ايران الي التنمية السياسية في ايران وقال ان التنمية السياسية والثقافية في ايران شهدت تطورا ملحوظا مقارنة مع بعض الدول الاقليمية بحيث يمكننا مشاهدة حرية تعبير الرأي ومراعاة حقوق المرأة والحوارات السياسية الحرة في المجتمع الايراني بكل وضوح.

انتهي**م م** 1718

