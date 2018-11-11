تَذويب” جُثمان الخاشقجي بالحِمْضِ يُنهِي مَرحَلةً وتَبْدأ أُخرَي في هَذهِ الجَريمة التي تنتمي للعَصرِ الحَجَريّ

لا نَعتقِد أنّ هذا الكَشف سيُسْدِل السِّتار علي الفَصْل الأخير لهَذهِ المأساة، بَل رُبّما يُسَجِّل بِدايةَ الحَلقة الأهَم، وهِي تحديد أدوار المُجرِمين المُنَفِّذين، كِبارًا كانوا أو صِغارًا، وتقديمهم للعَدالة لمُواجَهة القَصاص الذي يَستَحِقّونه، ومُستَقبل قادَة الحُكم في الرِّياض، وشَكلِه علي ضُوءِ ذَلِك.

إرسالُ السُّلطات السعوديّة لخَبيرين في الكيمياء وعِلم السُّموم إلي إسطنبول في مُحاولةٍ لإخفاء الأدِلَّة، وقبلها وجود طبيب شرعي مُختَص في التَّشريح ضِمن فريق المَوت، كلها مُؤشِّرات تَنْفِي الكَثير مِن الروايات الرسميّة المُرتَبِكَة التي قالت أن الضحيّة مات خَنْقًا إثرَ شِجارٍ مع فريق الاغتيال داخِل القُنصليّة، وتُؤكِّد في الوَقتِ نفسه أنّ عمليّة القَتل، وبهَذهِ الصُّورةِ الدمويّة البَشِعَة، كانَت مُخطَّطَةً بشَكلٍ مُسبَقٍ، أي أنّ نظريّة “القَتل غير المُتَعَمَّد” التي رَوَّجت لها السُّلطات السعوديّة لا تَقِف علي أيّ رَجُلين، ولم تَعُد تُقنِع أكثَر النّاس سَذاجَةً.

الرئيس رجب طيّب أردوغان الذي أدارَ فُصول هَذهِ الأزَمَة ببراعةٍ، وأبقاها حيّةً لأكثَر مِن شَهرٍ، وعَبّأ الرأي العام وحُكوماتِه، في العالم ضِد القَتَلة، ومَن يَقِف وراءهم، أكَّد صباح السبت في مُؤتَمرٍ صِحافيٍّ عقده قبل تَوجُّهِه إلي باريس للمُشاركةِ في احتفالات الذِّكري المِئويّة لانتهاءِ الحرب العالميّة الأُولي، أكَّد أنّه قَدَّم تَسجيلاتً مُوثَّقةً عَن عمليّة القَتل داخِل القنصليّة السعوديّة إلي كُل مِن الوِلايات المتحدة الأمريكيّة، وألمانيا وفرنسا عَلاوَةً علي المملكة العربيّة السعوديّة، وهِي أدِلَّةٌ مُوثَّقةٌ بالصَّوتِ والصُّورة.

لِقاء القِمّة الثُّنائيّ المُتوقَّع عَقده علي هامِش هَذهِ الاحتفاليّة بين الرَّئيسين الأمريكيّ والتركيّ سيَكون حاسِمًا في هذا الإطار، وسيَضع الكثير مِن النُّقاط علي الحُروف النَّاقِصَة لهَذهِ الجَريمة، ورُبّما سيَبلوِر الخُطَّة التركيّة الأمريكيّة المُشتَركة للتَّحرُّك في المَرحلةِ المُقبِلة بخُصوص مِلَف هَذهِ الجَريمة إذا اتَّفَق الجانِبان، وهو أمرٌ غير مَضمونٍ بالنِّسبةِ إلي آخِر تصريح للرئيس ترامب وقال فيه أنّ السعوديّة حَجَر الأساس في استقرار المِنطَقة، أي لا يَجِب إلحاقُ أيِّ ضَرَرٍ بِها.

الرئيس أردوغان قالَ أكثَر مِن مَرّةٍ أنّ الأوامِر بتَنفيذ عمليّة القتل صَدَرت عَن أعلي المُستَويات في السُّلطةِ السعوديّة، ولكنّه شَدَّد علي أنّ العاهِل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تَحدَّث معه هاتِفيًّا أكثَر مِن مرّة، فوق أيّ شُبهة في هَذهِ الجَريمة، مُشيرًا بأُصْبَعِ الاتِّهام، وبشَكلٍ مُباشرٍ إلي نَجلِه الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد، الحاكِم الفِعليّ للبِلاد، ووجود نِسبةٍ كبيرةٍ مِن مُساعِديه في “فريق الموت” المُنَفِّذ للجَريمة الذين يأتَمِرون بأمْرِهِ مُباشَرةً.

السُّؤال الذي يَطرَح نفسه، ويبْحَث عن إجابةٍ يتَعلَّق بمَوقِف الرئيس ترامب الذي اطَّلع حَتْمًا علي التَّسجيلات التركيّة لوقائِع الجَريمة، سواء بشَكلٍ مُباشرٍ، أو مِن خِلال شهادَة السيدة جينا هسبل رئيسَة مُخابَراتِه التي حمَلتها إليه أثناء عَودَتِها مِن إسطنبول.

الأوساطُ المُقرَّبة مِن الرئيس الأمريكيّ بدأت تُمَهِّد لخَطوتِها المُقبِلة مِن خِلال الحَديث بأنّ الوِلايات المتحدة تَفرِض عُقوباتٍ علي أشخاص وليسَ دُوَلًا، ممّا يَعنِي أنّها ستَحصُر عُقوباتِها علي أعضاءِ الفَريق المُتورِّط في عمليّة الاغتيال حَصْريًّا، وليسَ علي الدولة السعوديّة، ورُبّما تَقتَصِر هَذهِ العُقوبات علي أفرادٍ مُنَفِّذين وتتَمثَّل في تَجميدِ أموالٍ وأُصولٍ، ومَنعٍ مِن دُخولِ الولايات المتحدة فقط، ممّا يعني أنّها قد لا تَمُس الأمير محمد بن سلمان الذي يرتبط بعَلاقاتٍ قويّةٍ مع الرئيس ترامب وصِهره جاريد كوشنر، ويُعتَبر مِن أبرز المُؤيِّدين والدَّاعِمين لصَفقة القرن، والعُقوبات المَفروضةِ علي إيران، وأي حَربٍ أمريكيّةٍ إسرائيليّةٍ ضِدها.

لا نَعرِف كيف ستَكون العُقوبات التي تَعهّد ترامب بفَرضِها علي السُّلطات السعوديّة أثناء مُؤتَمره الصِّحافيّ الأخير والمُرتَبك الذي عَقَده في أعقابِ إعلان نتائج الانتخابات النصفيّة الأمريكيّة التي خَسِر فيها حزبه الجُمهوريّ أغلبيّته في مجلس النوّاب، ولكن ما نَعرِفه، أنّ هذا المَجلِس الديمقراطيّ لن يَقْبَل بأنصافِ الحُلول، خاصَّةً بعد تَفعيلِ فقرة “ماغنيستي” في الدُّستور الأمريكيّ التي تَفْرِض عُقوباتٍ علي الزُّعَماء المُتَورِّطين في ارتكابِ جرائِم تَنتَهِك حُقوق الإنسان.

نتائج الانتخابات الأخيرة وضعت الرئيس ترامب في مُواجَهةِ جَبهَةٍ هِي الأضخَم، ورُبّما الأقوَي، في الوِلايات المتحدة، أي مجلس النوّاب والإعلام الأمريكيّ مَعًا، وهِي جبهة قد لا تُطيح بمَن يَقِف خلف جريمة اغتيال الخاشقجي وإنّما الرئيس الأمريكيّ نفسه إذا لم يَفْرِض العُقوبات المُنْتَظرة.

نُعيد التَّذكير مُجَدَّدًا بأنّ الإعلام الأمريكيّ وصحيفة “الواشنطن بوست” هِي التي أطاحَت بالرئيس ريتشارد نيكسون، وبعد انتخابِه لوِلايةٍ ثانِية، واتِّخاذِه قرار إنهاء حرب فيتنام، ولا نَعتقِد أنّه قد تقبل بأيِّ مُحاوَلة التفافٍ لتَبرِئَة صاحِب القرار الأوّل في قَتلِ وتَذويب جُثمان أحَد كُتّابها بهَذهِ الطَّريقة، التي تَمُت للعَهدِ الحَجريّ وليسَ القَرن الواحِد والعِشرين.

لَنْ نَسْتَبِق الأُمور، وسننَتظِر ما هُوَ قادِمٌ مِن تَطَوُّراتٍ في هذا المِلَف، وهِي قَطْعًا كثيرةٌ وصادِمةٌ، والشَّيء الوَحيد الذي يُؤلِمنا، ونَحنُ مُتَيَقِّنون مِن حُدوثِه، أنّ “وَصيّة” خاشقجي بالصَّلاةِ علي جُثمانِه في المَسجِد النَّبويّ، وبِدَفنِه في مَقابِر البقيع في المَدينةِ المُنَوَّرة، مَسْقَطِ رأسِه لَنْ تتَحَقَّق.

راي اليوم : عبد الباري عطوان

انتهي ** 1837

