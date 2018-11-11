مدير ايسيسكو الاقليمي:

ايران تبوأت مكانة مميزة في مجال الابداع

شيراز/11تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) 'عباس صدري' ان ايران تبوأت مكانة خاصة في مجال الابداع والنانو تكنولوجيا و التكنولوجيا الحيوية بين أعضاء المنظمة.

واشار صدري اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا الي اقامة الاجتماع الدولي للمدراء العامين في المنظمة في شيراز (جنوب)، و اضاف ان هذا الاجتماع افتتح اليوم بالتعاون بين منظمة ايسيكو واللجنة الوطنية التابعه لها ومكتبها الاقليمي الي جانب القاعده الاستناديه لعلوم العالم الاسلامي (ISC) و يستمر ليومين.
واضاف ان ممثلين من اربعين دولة يشاركون في هذا لاجتماع بهدف عرض معلوماتهم التعليمية و تحقيق التنمية العلمية والثقافية لفسح المجال امام تمتين اواصر العلاقات فيما بينهم.
وتابع قائلا ان منظمة ايسيسكو تعمل علي تحقيق التنمية العلمية والتربوية و الثقافية و توفر امكانيات لتحقيق هذه الاهداف بما فيها استخدام المواقع الالكترونيه العلمية والمعلوماتية للدول الاعضاء.
ووصف مشاركة ممثلين عن اربعين دولة في اجتماع شيراز بانها تحظي باهمية بالغة و موشر علي مكانة ايران العلمية في منظمة ايسيسكو.
وفيما اشار الي الانجازات التي حققتها ايران في مجال النانو تكنولوجيا و التكنولوجيا الحيوية و الزراعة اكد ان ايران رائده في مجال الابداع وقطعت شوطا كبيرا فيه الي درجة تمكنت من تبووء مكانة مرموقة في مجال التنمية العلمية و التكنولوجيا علي الصعيد الاقليمي.
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علمي آموزشي

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ايران تبوأت مكانة مميزة في مجال الابداع

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