إجتماع الاُمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة الآيسسكو

شيراز/11تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – بدأ إجتماع الاُمناء العامين للجان الوطنية التابعة لمنظمة الآيسسكو صباح اليوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر في الموقع المرجعي للعالم الاسلامي في شيراز بحضور 37 ممثلاً عن الدول الاسلامية.

وسيُلقي في اليوم الاول من إجتماع آيسسكو (المنظمة الإسلامية التعليمية والعلمية والثقافية) مسؤول الموقع المرجعي لمعارف العالم الاسلامي محمد جواد دهقاني كلمةً فيه، تليها كلمة الأمين العام للجنة الوطنية التابعة للمنظمة غلام رضا كريمي ووزير التربية والتعليم الايراني محمد بطحائي وممثل عن المغرب.
هذا وشارك 24 أميناً عاماً عن اللجان الوطنية لمنظمة الآيسسكو يمثلون دولا اسلامية كالعراق وتوغو والسنغال والاردن وتونس وطاجيكستان والسودان وسلطنة عمان والكويت وفلسطين والمالديف وموريتانيا ونيجيريا والنيجر ومالي وماليزيا ودول اُخري من القارتين الآسيوية والأفريقية فضلاً عن مشاركة سفراء عن هذه الدول لدي طهران في الإجتماع.
وستقام في اليوم الاول إجتماعات تحت عنوان «المساعي القائمة علي التعاون التجاري والتعليم المهني الابداعي الخالق لفرص العمل» و «متابعة العلوم والفنون والإبداع في العالم الاسلامي» و«دور شبكة التعليم والأبحاث في جزر المحيط الهادئ في رفعه الحصة العلمية» و«مؤشرات الأداء الرمزي الخاص بالدراسات العليا لدي الدول الاسلامية».
ويُعتبر هذا الإجتماع من وجهة نظر آيسسكو ممهّداً لوضع السياسات الصحيحة والقيام بتعاون مثمر بين الجامعات وبين علماء مختلف المجالات العلمية التابعين للدول العضوة.
وتمّ تأسيس منظمة آيسسكو(المنظمة الإسلامية التعليمية والعلمية والثقافية) خلال الإجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية الدول العضوة في المؤتمر الاسلامي عام 1982 في اسلام آباد.
وتم تأسيس مقر رسمي لها في الرباط عاصمة المغرب و مقرَّين فرعيين في الشارقة وطهران.
ويتولي حالياً عباس صدري رئاسة المكتب الاقليمي لمنظمة آيسسكو التي تتمتع 114 منظمة تخصصية ومؤسسة تابعة لمنظمة الامم المتحدة ومنظمات دولية واقليمية ومنظمات غير حكومية ومراكز جامعية بالعضوية فيها.
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إجتماع الاُمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة الآيسسكو

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