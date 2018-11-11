العفو الدوليّة تطلق نداء عاجلًا لإلغاء حكمي إعدام والأمر بإعادة محاكمة «محمد رمضان وحسين موسي»

طهران /11 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - أطلقت منظّمة العفو الدوليّة نداء عاجلًا من أجل التحرّك لإلغاء حكمي الإعدام بحق محمد رمضان عيسي علي حسين، وحسين علي موسي حسين محمد، وإعادة المحاكمة.

المنظمة قالت في النداء إنّ محكمة التمييز بالبحرين ألغت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حكمي الإعدام اللّذين أيدتهما في 2015 بحق محمد رمضان عيسي علي حسين، وحسين علي موسي حسين محمد؛ وأحالت قضيتهما إلي محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما.
وذكرت أنّه في 28 مارس/ آذار 2018 أكد النائب العام أنّه تلقّي مذكرة من وحدة التحقيقات الخاصة بشان التحقيقات التي أجريت حول الشكويين المرفوعتين من رمضان وموسي حول تعرّضهما للتعذيب، وبناء علي توصيات وحدة التحقيقات، أُحيلت قضيّتاهما إلي وزير العدل، الذي أرسل في مايو/ أيار الماضي طلبًا إلي محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكمين النهائيّين.
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وكان قد صدر بحق محمد رمضان وحسين موسي حكمان بالإعدام في 29 ديسمبر /كانون الأول 2014 في قضيّة قتل شرطي إثر تفجير في الدير بتاريخ فبراير/ شباط 2014، وفي 2015 أيدت محكمة التمييز حكمي الاعدام بحقهما، وأحالت قضيّتيهما إلي حاكم البلاد للتصديق علي الحكم أو العفو.



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محمد رمضان عيسى علي حسين

وحسين علي موسى حسين محمد

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العفو الدوليّة تطلق نداء عاجلًا لإلغاء حكمي إعدام والأمر بإعادة محاكمة «محمد رمضان وحسين موسي»

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