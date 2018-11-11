هذه آخر كلمات خاشقجي لقاتليه قبل عملية اغتياله

طهران /11 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - كشف رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية، نظيف كرمان، أن التسجيلات الصوتية التي بيد السلطات التركية توضح أن خاشقجي قُتل بوضع كيس علي رأسه، وأن هذه التسجيلات توثق اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي القتيل.

وأضاف، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة، أن آخر الكلمات التي تلفظ بها خاشقجي كانت 'أنا أختنق، أبعدوا هذا الكيس من رأسي، أنا أعاني من فوبيا الاختناق'، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن عملية القتل تلك بواسطة الخنق استمرت سبع دقائق.
وبين أن الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي وضع أكياسا علي أرضية الغرفة؛ لمنع تسرب الدماء إليها أثناء عملية تقطيع الجثة.
ولفت إلي أن عملية التقطيع علي يد خبير الطب الشرعي السعودي، صلاح الطبيقي، استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم وضعت الجثة المقطعة في خمس حقائب كبيرة، ونقلت إلي سيارة تابعة للقنصلية السعودية.
وأشار إلي أن فريق الاغتيال جاء ببعض الآلات والأدوات إلي تركيا.
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هذه آخر كلمات خاشقجي لقاتليه قبل عملية اغتياله

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